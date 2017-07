11 día de huelga en el Bicing de Barcelona

No hay excusas para la posición del ayuntamiento de Barcelona con los trabajadores del bicing. Es vergonzoso que el "progresismo de palabra", de la izquierda no se convierta en hechos. Cuando ocupan los espacios de poder no se dedican a mejorar a los mas desfavorecidos sino a gestionar la precariedad y perpetuarla en lugar de eliminarla. El bicing de Barcelona es un claro ejemplo. Siendo un avance que se garantice la continuidad de la plantilla en las licitaciones también hay que garantizar unos salarios y unas condiciones dignas.

Once días de huelga llevan los trabajadores a los que se les condena a 11 años de precariedad y que ya arrastran desde el año 2006.

Las lamentables condiciones de los trabajadores del bicing son, entre otras: Salarios de unos 950 € al mes, carga y descarga a pulso de los 23 Kilos de las bicicletas. Ritmos y organización del trabajo inaceptables, que incumplen las normas de prevención y del código de circulación. Aumento de la productividad tanto en los mecánicos, mantenimiento, como en movilidad, dificultades para poder hacer las necesidades fisiológicas durante la jornada laboral, dificultades para poder descansar a la hora del desayuno, organización horaria de la empresa contando con las horas extras. Los vehículos no están acondicionados correctamente para el trabajo al que están destinados. Estos son los motivos de la huelga, entre otros.

Los diferentes grupos del ayuntamiento, CUP, CIUDADANOS, ERC, PDeCAT, y PP han mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores. Nos queda reunión con el PSC.

La CGT consideramos que algunas de las opciones para solucionar el conflicto y para paliar este "error" empresarial y del ayuntamiento pueden pasan por realizar un cambio en la licitación, en la masa salarial, garantizando que se cobraran unos salarios dignos por parte de los trabajadores y que se destinaran recursos en materia de prevención o bien que se retira la licitación y se publique otra, solucionando las deficiencias que se han detectado. Estas propuestas son factibles y solo hace falta voluntad por parte de la empresa y del ayuntamiento.

José Manuel Pelay, CGT - Bicing Barcelona

Sergio Sena, CGT - Bicing Barcelona

Carlos Navarro, CGT-Prensa Barcelona

Barcelona 26 de Julio del 2017