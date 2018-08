De agravios comparativos, de políticos y megaincendios

El primer gran incendio forestal de la temporada se ha propagando con una virulencia inusitada. Y no sólo por el nuevo contexto climático y ambiental, advertido desde hace tiempo y reiteradamente por el colectivo de bomberos forestales. El contexto político, social y profesional ha supuesto un aporte de combustible extraordinariamente inflamable que ha desatado un megaincendio en los ánimos de los servicios de los bomberos forestales de toda España. Nosotros, los profesionales de todo esto, los que nunca salimos porque estamos donde la tele no llega, los que morimos en el vacío que queda entre el fuego y el resto del mundo, ya no podemos más. Acostumbrados a pasar noches en vela entre las brasas y cenizas de avernos calcinados, no podemos soportar sin embargo, la desidia con la que nos tratan y maltratan los gestores de todo este despropósito.