CGT presenta 50 denuncias por temperaturas extremas en los centros educativos

Desde 2007 CGT ha venido insistiendo a la Consejería de Educación en la necesidad de aportar recursos para acometer un programa de climatización de los edificios escolares públicos, vinculado a un programa de autonomía energética, permitiendo con ello la reducción considerable de gastos de manera respetuosa con el medio ambiente. La administración ha hecho caso omiso a dichas peticiones.

En 2011 iniciamos una campaña denunciando el incumplimiento de las condiciones de trabajo por estrés térmico en los centros educativos de Andalucía. El RD 486/1997 (BOE 24-4-97) establece que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27° C. Esta normativa afecta no solo a las aulas, oficinas o talleres, sino también a los pasillos, escaleras, servicios higiénicos, locales de descanso, de primeros auxilios, comedores, o cualquier local en el que el personal deba permanecer o al que pueda acceder en razón de su trabajo. Si la temperatura existente es inferior a 17 o superior a 27º C, existe un riesgo de estrés térmico.

En las últimas semanas el debate, como las temperaturas, ha subido y pasado a primer plano con las denuncias de las AMPAS. Solo en este mes CGT ha presentado unas 50 denuncias en aquellos centros cuyo profesorado, AMPAS, etc. se han puesto en contacto con nosotros y han realizado mediciones, tal y como les hemos indicado. En ellas, hay datos que llegan a los 37º en un aula y desde primera hora se superan los 27 grados en la mayoría de los centros. Evidentemente las condiciones no son las idóneas para desarrollar el trabajo en las mismas: desconcentración, cansancio y desmayos se están convirtiendo en algo común en nuestros centros educativos.

Seguimos creyendo que los responsables son los organismos públicos de los que dependen las instalaciones educativas: Consejería de Educación y ayuntamientos, en el caso de los Colegios. La falta de mantenimiento y adecuación de las instalaciones educativas, tras las sucesivas bajadas de presupuestos de los centros en Andalucía está en la base de todo. Tenemos casos en que los padres y madres han costeado los equipos y el ayuntamiento ha actualizado la instalación eléctrica. Podría ser un ejemplo pero no es el ideal, hoy por hoy falta que la Administración se tome el tema con interés, haga estudios de viabilidad en cada caso y dé soluciones. Nos consta que hay equipos directivos que han pedido terminar las clases antes sin ser autorizado por la Delegación de Sevilla, así como que también se han comunicado las decenas de casos de lipotimias, desmayos por parte de los mismos, etc.

Tenemos requerimientos de Inspección de Trabajo que no han sido atendidos. Como muestra de la situación, mostramos algunos de los centros denunciados y denuncias recibidas de distintos centros de Andalucía:

Almería:

C.E.I.P. Los Cuatro Caños, Vera, BUenas,somos un grupo de padres que hemos iniciado acciones para aclimatar las aulas de nuestros niños, debido a las altas temperaturas que se están soportando en las aulas y que han provocado el mareo de varios de l@s niñ@os. Para orientación el termómetro ha registrado 29,9º con las aulas cerradas y sin nin@s

I.E.S. Carmen de Burgos Huercal de Almeria, Aulas orientación sur sin ventiladores ni AA (Sol toda la mañana), De Septiembre/Octubre y de Abril a Junio.

I.E.S. Rosa Navarro, Olula del Rio, Aula de 1º Bachillerato B con 33,6ºC a las 14:00

I.E.S. Algazul, Roquetas de Mar, Soportamos a diario en el aula unas temperaturas extremas. Nos han puesto ventiladores en el techo, pero solo sirven para mover papeles

Cádiz:

I.E.S. Fernando Aguilar Quignon, Cádiz, A partir de mayo la temperatura supera con creces los 30ª

I.E.S. Fuerte de Cortadura, Cádiz, Como profesora del IES público Fuerte de Cortadura quiero denunciar las condiciones extremas que venimos padeciendo alumnos, personal no docente y profesores

E.A. Avda. de las Cortes, nº 3, Cádiz, las clases son enormes y la temperatura es tan baja que alumnos-as llevan mantitas

E.A. Algeciras, Algeciras, temperaturas muy bajas en invierno y altas en verano.

C.E.I.P. Puerta del Mar, Algeciras, las temperaturas en clase de 29 grados,

I.E.S. Rafael Alberti, Cádiz, Las temperaturas en aulas de la zona norte, la temperatura media de las clases y pasillos no superan en los meses de invierno los 13 grados, provocando que alumnado y profesorado estén

todo el tiempo agarrotados por el frío

Escuela Oficial de Idiomas Cádiz, en invierno frío, temperaturas por debajo de 10º y ahora temperaturas superiores a 30º, en plenos exámenes de certificación.

C.E.I.P. El Picacho, Sanlucar de Barrameda.

C.E.I.P. La Unión, Jerez de la Fra.

I.E.S. Ventura Morón, Algeciras.

I.E.S. García Lorca, Algeciras.

I.E.S. Saladillo, Algeciras.

I.E.S. El Getares. Algeciras.

C.E.I.P. Nuestra Señora de las Mercedes, La Línea de la Concepción.

I.E.S. Sierra Luna, Los Barrios. Altas temperaturas en muchas aulas.

Córdoba:

I.E.S. Luis de Góngora, Córdoba, En Mayo-Junio-Septiembre-Octubre son muy numerosas las aulas en las que no se puede dar clase normal por las altas temperaturas, sobre todo después del recreo

Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río, Córdoba, Buenas tardes, soy Administrativo y en la Secretaría del Centro estoy soportando temperaturas extremas (35 grados) con alto porcentaje de humedad relativa. Tengo dos pequeños ventiladores de mi propiedad a 50 centímetros de la cara. Tengo sensación de asfixia y mareo constante.

C.E.I.P. Noreña, Córdoba, El ampa ha tenido que financiar algunos aparatos de aire, son insuficientes y además hay pequeños cortes de luz cuando se enchufa más potencia

Huelva:

I.E.S. Diego de Guzmán y Quesada, Huelva, En los talleres del Ciclo de artes gráficas, se están soportando unas temperatura extremas en los meses de calor, más equipos informáticos y alumnado.

Jaén:

I.E.S. Alfonso XI, Alcalá la Real, Hoy 15 de Junio de 2017, a las 12 horas, tenemos 29º de temperatura en las aulas. Levamos toda la semana del 13 al 15 con una temperatura en el aula de más de 29º a las 12 de la mañana. En las clases ya no se puede estar con tanta calor. No es normal que con esta calor no pongan ventiladores. Los alumnos y los profesores no aguantamos tanto.

I.E.S. Andrés de Vandelvira, Baeza. Las clases son insoportables para alumnos y personal del centro. No se puede trabajar con el exceso de calor. Es inhumano. Imposible dar clases a 38 grados. A primera hora ya no se puede aguantar el calor en las aulas.

I.E.S. Cástulo, Linares. Temperaturas de más de 34 grados en aulas de la segunda planta y por el estilo en la primera.

Málaga:

C.E.I.P. Ramón García, Estepona, Durante al menos cuatro meses por curso, los alumnos de la planta superior del centro soportan temperaturas intolerables que no pueden combatirse abriendo ventanas y puertas ni con ventiladores.

I.E.S. Politécnico Jesús Marín, Málaga, Temperaturas extremas en mini aulas. Falta climatización en las aulas.

I.E.S. Las Viñas, Manilva. El alumnado del centro ha iniciado una petición en change.org para que se encienda la calefacción en las aulas, por el frío extremo que padecen en las que no dan al sur.

Sevilla:

C.E.I.P. Las Huertas, Pedrera. Hemos sufrido estos tres días temperaturas inhumanas. Sobre todo en clases de infantil donde se ha llegado a 29 grados en el aula. Arriba también han llegado a 27 grados.

I.E.S. Cantillana, Cantillana. Temperaturas altas sobretodo en las fachadas orientadas al este del Centro, esta semana hemos tenido varios desmayos de alumnado del IES.

C.E.PER. Polígono Norte, Sevilla. Comienzo de las clases a las cuatro de la tarde. Un calor tremendo.muy difícil dar clases.

I.E.S. Antonio de Ulloa, La Rinconada, Hoy, 9 de junio de 2016, 30º en las aulas sin acondicionamiento para poder trabajar en ambiente saludable, tanto por parte del profesorado como del alumnado.

I.E.S. María Galiana, Dos Hermanas. Sin aire acondicionado impartimos las clases a más 25 grados 02-06-

2017 Temperatura superiores a los 27 grados La temperatura es superior a los 28° Se vive cotidianamente en las aulas unas temperaturas muy superiores a los 27º, recomendados para un desarrollo óptimo de la labor

docente. Alumnos y profesores están en clase con temperaturas superiores a los 28 grados

I.E.S. Virgen de Consolación, Utrera. Temperaturas superiores a 28 grados. Se soportan habitualmente temeperaturas superiores a los 27 grados en las aulas.

C.E.I.P. Príncipe de Asturias, Sevilla. En Nuestro Centro tenemos aulas en las que no hay ni ventiladores.Las últimas sesiones son en los días de calor,inhumanas,una vergüenza trabajar en estas condiciones.

I.E.S. Carlos Haya, Sevilla. hoy se han desmayado 3 alumnos por el calor que hace en las aulas.

I.E.S. Polígono Sur, Sevilla. Temperaturas muy frías en invierno y muy altas en verano.

Como organización sindical nuestras denuncias ante Inspección de Trabajo son relativas a las condiciones de los trabajadores, sabiendo que, por extensión, defendemos también al alumnado. Apoyamos iniciativas como la puesta en marcha por un grupo de AMPAS de la provincia de Sevilla, que denuncian las temperaturas insufribles para el alumnado. CGT sigue denunciando casos de temperaturas extremas en la provincia de Sevilla y el resto de Andalucía.