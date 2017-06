CGT recurrirá al Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el personal indefinido no fijo

En el juicio celebrado el 6 de junio de 2017, CGT expusimos los argumentos por los que consideramos que es necesario dar un paso más hasta conseguir la fijeza absoluta de los trabajadores y las trabajadoras temporales en fraude de ley.

Tenemos el convencimiento que la Audiencia Nacional no ha entrado al fondo del asunto, que va mucho más allá del argumento de cosa juzgada. No nos conformamos con la figura del indefinido no fijo.

Vamos a seguir luchando en defensa del empleo digno y estable, denunciando donde sea preciso el abuso de la temporalidad y la precariedad que practica la Dirección en Tragsatec.

DEFIENDE TUS DERECHOS, DEFIENDE TU FUTURO

ORGANÍZATE EN CGT

Madrid, 20 de junio de 2017

Sección Sindical Estatal CGT Tragsatec

