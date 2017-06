Enfermedad laboral: que no te empujen a ella. El estrés mata

Y LO PEOR, CUANDO NOS PREGUNTAN: ¿PERO EN BANCA SE SUFRE ESTRÉS?

Que se lo pregunten a los miles de compañeros y compañeras en oficinas y departamentos, que ven como el volumen de trabajo crece y crece, que ven como el número de las personas para realizarlo disminuye y disminuye, y que para rematar, ven como las presiones por todo son continuas y crecientes.

Por eso tenemos que recordarte cosas que ya sabes, pero que en el día a día sin parar se acaban olvidando:

SÓLO ENCIENDE UN PUESTO DE TRABAJO: ¿Te pagan por dos personas?. El sector está en continua pérdida de empleo, la amenaza laboral es diaria. Si tu puesto está en una mesa, no enciendas otro ordenador en otra mesa; acabarás haciendo dos cosas a la vez y la probabilidad de equivocarse es alta.

SAL A TU HORA. Tenemos una jornada laboral más que suficiente. Registrada en un convenio colectivo y amparada por el Estatuto de las y los Trabajadores. Si hay trabajo que se acumula no es tu culpa, sino de las medidas de disminución de empleo como la no sustitución de bajas, vacaciones, el nulo reemplazo de jubilaciones, el continuo traspaso de personal a empresas del grupo y las externalizaciones que vivimos. ¿HAS PROLONGADO TU JORNADA ALGUNA TARDE? Compensa ese tiempo, no hacerlo provoca despidos, traslados, puestos no homologados, etc.

SI HACES FORMACIÓN, exige que sea dentro de la jornada laboral o compénsala con descansos. Si tienes cualquier duda al respecto llámanos para asesorarte.

Para CGT la salud laboral es uno de nuestros pilares esenciales. No vamos a permitir este deterioro en la calidad de nuestras relaciones laborales, exigimos una condiciones de trabajo dignas y reales, más allá de lo reflejado en normas que se incumplen sistematicamente.

NO BASTA CON LLENAR LAS OFICINAS DE PUBLICIDAD Y CARTELES BONITOS,

¡HAY QUE LLENARLAS DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES!

Por último, recordarte que somos CGT, un sindicato que no se calla, que se atreve, que te defiende, que lucha por tus derechos en los despachos, en la calle y donde haga falta. Por eso te necesitamos, forma parte de CGT, un sindicato combativo fuerte es la única alternativa que tenemos para corregir el deterioro laboral que aumenta a pasos agigantados. Ponte en contacto con nuestros delegados y delegadas en tu provincia, en la sección estatal: APOYAR A CGT ES APOYAR UN SINDICALISMO HONRADO Y LUCHADOR

http://www.cgtbs.info/

www.facebook.com/CGT.bs

https://twitter.com/CGTbs

Sección Sindical estatal CGT Banco Sabadell

7 de junio 2017