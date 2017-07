ERE Unísono Madrid: Sólo le valen los despidos

Desde CGT hemos llevado varias propuestas que pasaban esencialmente por flexibilizar los turnos, las vacaciones o las excedencias especiales… exigiendo siempre y en todos los casos la voluntariedad de las personas afectadas. También asumíamos la posibilidad de suspender temporalmente los contratos, pero no han querido siquiera que explicásemos los detalles. No les sirve.

Sólo les vale DESPEDIR, DESPEDIR y DESPEDIR.

Para CGT está claro que el ERE no es necesario, que la causa no existe, que la empresa desvía el trabajo a Colombia, Vigo, Barcelona o donde quieran. Campañas que antes se han prestado en Madrid ahora están fuera y dicen que no pueden traerlas ya que los clientes no quieren que se presten desde Madrid. Mentira. A ellos únicamente les sirve DESPEDIR, DESPEDIR y DESPEDIR.

A día de hoy se siguen haciendo horas extraordinarias en la empresa, pero aún así siguen diciendo que sobra gente. Pero la única solución es DESPEDIR, DESPEDIR y DESPEDIR.

Lo único novedoso de esta reunión ha sido que mejoran su raquítica oferta económica para quienes se apunten voluntarios a ser despedidos, siempre y cuando cumplan con los requisitos que la propia empresa fija, turno, jornada, etc. Han pasado de pagar 1500€ lineales a ofrecer 2.000 €.

Nosotros vamos a intentar a toda costa salvar todos y cada uno de los puestos de trabajo. Entendemos que quien quiera salir de la empresa pueda hacerlo, pero NUNCA obligaremos a nadie a perder su forma de ganarse la vida para que María del Pino y el resto de accionistas mejoren sus cuentas de resultados. Si no hay causa no debe haber ERE.

La próxima reunión será el miércoles 26 de julio.

