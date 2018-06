Ferrocarril de CyL maltratado políticamente

En el momento de echarles del gobierno central tapian un túnel en Somosierra de la, pasando por, túnel que se vino abajo en 2011, ahora nos enteramos que esa línea se dejó de mantener un año antes y los siguientes, en años que se destinaban miles de millones en atravesar Castilla y León con eldejaron de invertir unos escasos cientos de miles en esta línea y ahora en vez de poner 8 millones para hacer circular trenes, la tapian. Recientemente las Cortes de Castilla y León, con contra de acuerdos anteriores alcanzados en esa misma cámara, han frenado la puesta en marcha de unas, con los votos del PP y la abstención de Cs, ya hicieron lo mismo en el Congreso en abril de este año, gobernando el PP, a ver qué hace el PSOE ya para el año que viene, pues este tiene la limitación de unos presupuestos del anterior gobierno. Hablamos de alrededor de una docena de millones, nada más. Podríamos mencionar, con sus vías y trenes a Madrid en precario y aislada por el norte.aún usando viejos trenes diesel en una línea recientemente electrificada.donde el #AVEderroche oculta su carencia ferroviaria de #TrenNormal tanto en la línea actual como la cerrada pero necesaria Ruta de la Plata.que ve peligrar su #TrenNormal con Madrid que da un precario servicio a las localidades intermedias.con renovaciones de la línea con Madrid que son parches, con tiempos de viaje mayores que en el siglo pasado, reducciones de velocidad que también padecen otros trazadosdonde la vía estrecha no termina de volver a arrancar. Un lamentable panorama que fomenta la despoblación y además, la baja población es utilizado como excusa para eliminar servicios por baja ocupación porcentual, con trenes de cientos de plazas. El tren debe dar servicios por donde pasan las vías, en horarios, tiempos y tarifas que hagan que se use.Los Ecologistas lo llevan diciendo mucho tiempo, ahora los Geógrafos también han dejado al descubierto los despilfarros que hemos padecido, incluso en época de su crisis, ejemplos que demuestran que no era crisis sino estafa. ¿qué ha aportado el AVE a los pueblos y comarcas de Castilla y León? Un tren elitista que si no fuera lugar de paso a las costas del norte y noroeste, estaríamos como Extremadura (Soria peor ya) A la vista está que han dejado morir e impiden que crezca el. El ferrocarril es deficitario económicamente aunque lo usara toda la población, en realidad es una afirmación perversa y manipuladora, porque la recuperación o retorno social y medio-ambiental es mayor que el coste económico, incluso si fuera gratuito, por lo que no se puede hablar de subvención estatal como gracia que se da, sino como obligación de asumir su coste por la función social, ambiental y de redistribución de la riqueza, gracias al