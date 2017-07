Grave accidente laboral en Michelin de Aranda de Duero

Desde CGT Michelin manifestamos todo nuestro ánimo y apoyo al compañero herido, además del deseo de una pronta y completa recuperación.

Del mismo modo, desde CGT Michelin, manifestamos una profunda preocupación por el deterioro de las condiciones laborales de los nuevos compañeros y compañeras que se integran en la plantilla de Michelin y, este nuevo suceso, no hace otra cosa que poner de manifiesto algo que en CGT Michelin venimos denunciando desde hace años.

Ese algo es la manifiesta y nada disimulada precarización de las condiciones laborales que Michelin ofrece a los nuevos ingresos, precarización que demuestra un profundo desprecio por las leyes vigentes y por el bienestar y seguridad de las personas:

• Michelin ofrece inestabilidad laboral durante los primeros años en los que se le presta servicio, con unos sistemas contractuales que ya han sido declarados ilegales por diversas Inspecciones de Trabajo.

• Michelin ofrece una precarización económica durante ese mismo periodo ahondando y prolongando, Convenio tras Convenio, cada vez más en una doble escala salarial que en nada se corresponde con el trabajo exigido a cambio y que raya lo inconstitucional.

• Michelin propone unos sistemas de formación y tutoría para los nuevos ingresos que, como CGT Michelin viene denunciando desde hace años, no solo son totalmente ineficaces, sino que ponen en grave riesgo la integridad de los nuevos ingresos.

Éstos son los tres pilares sobre los que la actual dirección de Michelin España Portugal (MEPSA) quiere construir un futuro plagado de ingentes beneficios, a costa de las personas.

En CGT Michelin tenemos claro que estos tres pilares no son sino atropellos abusivos a la ley y a la integridad y dignidad de los trabajadores, ante los que no cabe otra posibilidad que la lucha y la oposición frontal, no solo nuestra, sino de todas las organizaciones sindicales y de la propia sociedad.

Aranda de Duero a 16 de julio de 2017.