Huelgas en Renfe y Adif 28 de julio 2017

Las razones que nos han abocado a la convocatoria de esta huelga no son nuevas y están en la mente de todos los trabajadores; son reivindicaciones colectivas que no encuentran respuesta por parte de las distintas Direcciones de RENFE y ADIF, generando mucha incertidumbre dentro del colectivo ferroviario ante la falta de futuro de las propias empresas, poniendo en entredicho la continuidad del ferrocarril como servicio público.

Entre otras cuestiones exigimos soluciones en materia de:

Empleo y la calidad del mismo.

Compromisos que garanticen el servicio público del ferrocarril.

Frenar las continuas externalizaciones de las cargas de trabajo.

Plantear "salidas" dignas de las empresas a los trabajadores a través de jubilaciones por contrato de relevo y el reconocimiento de la "penosidad" a aquellos colectivos que no la tienen.

Recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

La falta de respuesta también se refleja en los hechos, que para el ámbito de Valladolid ponemos algunos ejemplos:

El reciente rechazo de RENFE (al dictado de Fomento) de no implantar un servicio ferroviario de Cercanías en la única zona de Castilla y León que aún mantiene un índice de población aceptable: entre Palencia y Medina del Campo, alegando RENFE que los trenes que hay actualmente son suficientes. A la vez que quien gobierna cuestiona lo que llaman las Obligaciones de Servicio Público (OSP) que no es otro que el #FerrocarrilPublicoySocial con más de 400 MILLONES de viajeros/as, podrían ser más, al mantener cerradas líneas, en Castilla y León casi la mitad de las que hay (Ariza, Ruta de la Plata, Directo Madrid-Aranda-Burgos, ...) que por baja población no llenan trenes, pero tienen derecho a disponer de servicio ferroviario si por su localidad pasan vías, además, ya amortizadas, al gobierno no le importa crear ciudadanía de 2ª y alentar la despoblación, porque sólo mira al #AVEderroche, del que si se hiciera un estudio serio estaría menos justificado socialmente y hasta económicamente.

El personal preparado y con derechos sigue mermando y han aumentando las contratas de empleo precario, buscando economizar a costa de peores condiciones laborales, esa precariedad también ha entrado en RENFE y ADIF, donde la falta de promoción es patente y las prejubilaciones no se reponen o si se lo hacen, además de insuficiente, incluye rebaja salarial. Al nuevo taller de RENFE en Valladolid, pese a las nuevas incorporaciones, iremos menos que cuando anunciaron las primeras fechas de traslado, pues se han prejubilado bastantes más que las exiguas incorporaciones. No están generando empleo sino aumento de precariedad. La milonga política de un nuevo taller de 1.000 puestos de trabajo es reírse de la gente y crear expectativas que nunca se darán si se mantiene la actual sintonía de las empresas y del gobierno, de no revertir en el empleo y en las condiciones laborales las anunciadas supuestas mejorías económicas.

En Valladolid haremos concentración el 28 a las 11h en la Estación de Campo Grande

y animamos a la ciudadanía a que se sume en apoyo de las justas reivindicaciones.

Sección Sindical del Sector Ferroviario de CGT-Valladolid a 25 julio de 2017