La Diputación de Barcelona vuelve a golpear a su personal más precario

Compañeros, compañeras,

La Diputación de Barcelona vuelve a echar a una parte de su personal más precario y, una vez más, vuelve a hacer uso de su forma autoritaria de negociar respecto a las Bolsas de Trabajo, es decir, negociando cuando le interesa, lo que le interesa, y sin tener en cuenta ni a la parte social ni a los propios colectivos afectados. Todas sabemos que el mes de julio (junto con los de agosto y septiembre) es período preferente de vacaciones para todo el personal de la Diputación de Barcelona. Así lo establece el artículo 28 de nuestro Acuerdo sobre condiciones de trabajo. Pero, visto la última de la Diba, parece que esto no se aplica a los colectivos de auxiliares educadores y de auxiliares de geriatría que trabajan en Respir, ya que han sacado las convocatorias de selección de sus respectivas bolsas de trabajo cuando gran parte de este personal está de vacaciones.

Recursos Humanos emitió un informe donde justificaba este procedimiento y en estas fechas, diciendo que eran unas bolsas "extraordinarias" por urgencia y necesidad de suplencias para cubrir las necesidades de la temporada de verano, y que este proceso no sería utilizado posteriormente como precedente para otras convocatorias. Ahora bien, resulta que cuando salen las bases de estas no pone en ninguna parte que se trate de unas bolsas extraordinarias, ni nada de lo que se decía en el informe justificativo. La contradicción resulta evidente. Desde la Sección Sindical de la CGT siempre hemos insistido en que la falta de personal suplente es debida a una falta de organización del sistema de suplencias, y llevamos más de un año reclamando una revisión del mismo. Como es costumbre, sin embargo, la Diba da largas y aún no ha hecho nada.

El lunes 4 de julio de este año, y convocados conjuntamente por CGT y CCOO, trabajadores y trabajadoras de los colectivos afectados nos concentramos frente al Pabellón Norte del Recinto Mundet para hacer patente nuestra negativa a que haya bolsas de trabajo que salgan durante el periodo vacacional y de esta manera tan "extraordinaria" ( http://bit.ly/2eSxHow ). Así le manifestamos también a la Gerente del Servicio de Estancias Temporales y Respiro, Cecilia Navés, la cual nos comunicó que, concretamente, de estos colectivos (auxiliares de geriatría y auxiliares educadores / as), no hay necesidades de suplencias en estos momentos ya que está todo el verano cubierto y sí, en cambio, se necesitan en otros colectivos, como el de enfermería , se sacó la convocatoria en el mes de febrero de este año (convocatoria de selección S-06/16). Una convocatoria, por cierto, que aún se encuentra pendiente de resolución.

En la reunión de la Mesa General de Negociación (MGN) de la Diputación realizada el pasado día 6 de julio las representantes patronales no quisieron dar respuesta a ninguna de las cuestiones sobre las convocatorias de las bolsas de auxiliar de geriatría y auxiliar de educador/a planteadas por la Sección Sindical de la CGT, ni siquiera a aquellas más técnicas. Sólo dijeron que todo lo que tuviera que ver con este tema lo responderían vía correo electrónico (algo que se empieza a hacer habitual en la "casa": eludir las explicaciones en sede negociadora para ventilar después con un e-mail). Una semana después de dicha reunión, recibimos respuesta por esta vía. Curiosamente, resulta que la respuesta a una de las cuestiones que planteamos y radicalmente diferente a la que RRHH había expuesto en el informe justificativo inicial . Ahora dicen que, efectivamente, las suplencias de verano están garantizadas para todo el verano, pero que parte de estas son de personal fuera de bolsa; que esta convocatoria de las nuevas bolsas conlleva "regularizar" la situación de estos trabajadores y trabajadoras que a día de hoy no han participado en ningún proceso selectivo y, al mismo tiempo, dar cobertura a necesidades sobrevenidas durante los meses de verano. Un nuevo y claro ejemplo de su incoherencia y la demostración, una vez más, que en el tema de las Bolsas de Trabajo hacen y deshacen unilateralmente sin tener en cuenta ni a la parte social ni al personal . No se entiende, en definitiva, esta premura en sacar unas bolsas que ellos mismos admiten que no son urgentes y necesarias y, en cambio, hacer lo contrario con aquellas para las que sí se necesita personal . Y menos se entiende que sea en periodo vacacional, a menos que se pretenda así tener aún más margen de discrecionalidad.

Cabe recordar que el 7 de marzo la Dirección de RRHH había convocado una reunión con toda la parte social para hablar de la situación y futuro de la bolsa de auxiliares educadores/as, y que en esta reunión se había comprometido a llevar esta bolsa a la MGN, ya que -según dijeron- era una "bolsa especial". Lo mismo dijeron en otra reunión con parte del colectivo de auxiliares educadores y la abogada del mismo. Pues bien, se trata de otro compromiso que no cumplen y otro ejemplo de su manera de hacer autoritaria, arbitraria y poco transparente.

Además, siguen diciendo que no hay en las bases ninguna referencia al nuevo Reglamento de Bolsas de Trabajo que "aprobar" unilateralmente (véase nuestro comunicado difundido el 27 de abril: http://bit.ly/2tPgqTH ), y que no cuenta con el visto bueno de la parte social de la MGN ni tampoco ha sido nunca aprobado en el Pleno de la Diputación . Y esto es rotundamente falso. Justamente, se incluyen los aspectos más controvertidos del mismo , como -por ejemplo- las expulsiones de la bolsa si rechazas dos nombramientos (incluso de un día) sin causa justificada (es que no piensan que estos colectivos trabajan en turnos y las personas no tienen por qué ir por el mundo continuamente con el uniforme en la bolsa por si los llaman para ir a cubrir un suplencia en cualquier momento ??? ). Otro punto es la evaluación de la capacidad funcional ... Es decir, aceptar las bases implica pasar una evaluación para demostrar que podemos desarrollar nuestro trabajo. ¿Qué pasa con las personas que han sufrido alguna enfermedad debido al desarrollo de su trabajo durante años y años? Quieren quitarse de en medio esta gente?

Desde la Sección Sindical de la CGT manifestamos que estamos totalmente en contra de la forma en que se han hecho estas dos convocatorias, así como del momento para hacerlas . También estamos en desacuerdo con el cambio de criterios respecto a la titulación necesaria para cada categoría , que no hace más que desprestigiar la categoría de auxiliares educadores y educadoras. Queremos un compromiso de la Diputación de Barcelona claro y explícito para con esta categoría y para con las familias usuarias del servicio de Respir.

Por último, señalar que a raíz de que la Generalitat impusiera la Acreditación de Atención a la Dependencia obligatoria para poder trabajar con personas dependientes, la Diputación aprovechó este hecho para empezar a unificar dos categorías que siempre han estado diferenciadas , ya que la tipología de usuarios con la que trabaja una y otra es totalmente diferente, y se necesita profesionales más especializados de cada uno de los colectivos. Igualmente, para acceder a estas dos categorías se necesitaban requisitos formativos diferentes. Ahora en la categoría de auxiliares educadores/as sólo se pide esta Acreditación y se deja de lado toda la especialización que tiene todo el personal que trabaja en este colectivo. Obviamente, esto va en detrimento de estos trabajadores y trabajadoras, pero también de las personas con discapacidad usuarias del Servicio de estancias temporales y Respir para Personas con Discapacidad las cuales, junto con sus familias, serán las grandes perjudicadas de todo este proceso.

BASTA de arbitrariedades Y DE PRECARIEDAD!

DEFENDAMOS EL PERSONAL DEL RESPIR Y LA CALIDAD DE SU SERVICIO!

Sección Sindical de la CGT en la Diputación de Barcelona