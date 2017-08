¿Excedentes de plantilla? La realidad en Banco Sabadell: abrumadora falta de personal

Tipos de interés, BREXIT, margen,..., las quejas sobre el deterioro del negocio se mantienen, obviando que hemos mejorado el resultado en el primer semestre un 6 % respecto al año anterior. Pero nunca tienen bastante y la solución más facilona es reducir gastos de personal, sin tener en cuenta el esfuerzo realizado por la plantilla para situar al banco en su posición actual y el deterioro directo que esta acción provoca en la atención de nuestra clientela.

La realidad es que nuestra plantilla está muy ajustada, bajo mínimos, provocando que no podamos dar respuesta a la carga de trabajo que tenemos dentro de nuestra jornada legal de trabajo y condenándonos al trabajo sumergido. Todo ello se facilita no registrando legalmente nuestra jornada y presionando para que no se registren horas extras y sus obligadas compensaciones.

La realidad es que no se sustituyen, o mínimamente, las bajas, las vacaciones, las horas sindicales, las excedencias,…, teniendo que soportar la plantilla existente el exceso de trabajo y la presión para obtener los resultados planificados, con graves consecuencias para nuestra salud física y mental. Tampoco se compensan las muchas horas dedicadas a formación, casi todas ellas realizadas fuera de la jornada laboral.

Las soluciones a estos problemas no pasan por cerrar oficinas, subcontratar servicios y despedir personal. Para mejorar la cuenta de resultados es necesario que el banco tenga los suficientes medios humanos y tecnológicos. De esta manera se podrá atender a nuestra clientela con la eficacia deseada y el banco continuará siendo unos de los líderes en el sector. De continuar con la actual precariedad estaremos condenados a la desaparición, engullidos por cualquiera de los pesos pesados que nos rodean.

Para cambiar esta realidad, es necesario que aflore todo el trabajo sumergido que realizamos. Es necesario que cumplamos con nuestra jornada de trabajo escrupulosamente, con lo que evidenciaremos con claridad que NO HAY EXCEDENTES DE PLANTILLA, al contrario una falta de personal abrumadora.

CGT-Banco Sabadell