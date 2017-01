CGT denuncia ante el Ministerio de Sanidad la pasividad de las Instituciones Públicas frente a las violencias machistas

Mujeres de CGT llevaron a cabo en la mañana del sábado 21 de enero una performance frente al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para llamar la atención de la Administración por la pasividad que demuestra ante la violencia machista.

Un grupo de mujeres, vestidas de blanco, se colocaron en el suelo sobre la silueta de su cuerpo que contenía el nombre, la fecha y la edad de una asesinada. Fueron en total cinco nombres, cinco mujeres que han sido víctimas de esta violencia en apenas tres semanas desde que comenzara el nuevo año. Otras participantes de la performance, vestidas de negro, leyeron las declaraciones machistas realizadas por gobernantes, académicos, obispos y jueces en las que justificaban los privilegios del hombre en nuestra sociedad. Declaraciones que poco favor hacen a la construcción de una sociedad feminista y por lo tanto igualitaria.

La CGT tiene claro que las Administraciones no solo no hacen su trabajo sino que además no cumplen sus propias leyes para erradicar todas las violencias machistas. Según la secretaria de la Mujer de CGT, Paula Ruiz, las cifras de asesinadas y los datos sobre violencia machista no pueden tolerarse en nuestra sociedad, como tampoco se puede consentir que los poderes públicos continúen mirando hacia otro lado cada vez que un asesinato machista tiene lugar.

En este sentido, Paula Ruiz explicó que había que decir "basta" al incumplimiento de las leyes por parte de los gobernantes y había que llamar a las cosas por su nombre: "Este machismo no es individual, está perfectamente orquestado y avalado por la falta de implicación, dotación económica y compromiso de las autoridades públicas que debieran garantizar el desarrollo de sus leyes y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Por eso hoy exigimos a la ministra que no siga reproduciendo la violencia machista ya que es violencia de Estado".

Macarena Amores García

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT