La EPA del segundo trimestre 2017, el “crecimiento de la economía”, la mentira acerca de la realidad de las clases obreras y… la estafa continúa

La capacidad de los gobiernos y las clases empresariales (financieras, industriales y especuladoras), para estrujar la realidad con las estadísticas económicas, bien del mercado de los sectores productivos (industria, turismo, exportaciones, etc.), bien de los mercados de trabajo (personas empleadas, desempleadas, contrataciones, salarios, etc.), no deja de ser “sorprendente” ante la capacidad de “encantamiento” que transmiten a los medios de comunicación.