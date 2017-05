Miles de personas salen a la calle el 1º de Mayo para recuperar derechos y libertades

CGT muestra su satisfacción por la jornada de movilizaciones convocada para el 1º de Mayo en la mayoría de las ciudades del Estado español.

La clase trabajadora, los colectivos más desfavorecidos y las clases populares han vuelto a salir a la calle reivindicando proyectos de vida dignos en una sociedad en la que los casos de corrupción política, judicial y empresarial son la tónica casi diaria.

CGT considera que la lucha en nuestras calles y barrios es la única vía para defender y recuperar todos los derechos y libertades arrebatados con el pretexto de la crisis-estafa.

En este sentido, la CGT ha realizado una dura crítica a los “sindicatos del régimen”, que durante los peores años de la crisis-estafa han estado escondidos y firmando acuerdos con la patronal en contra de los intereses de la clase trabajadora.

Del mismo modo, CGT también recuerda que la idea del “asalto a las instituciones” se ha quedado solo una ilusión, que ha vaciado las calles, mientras que los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad continúan en una situación límite.

CGT continúa animando a seguir luchando, gobierne quien gobierne, en defensa de lo de todas y emplaza a la ciudadanía a participar en la próxima manifestación del 27 de mayo en Madrid junto a las Marchas de la Dignidad para pedir “Pan, techo, Trabajo e Igualdad”.

Al finalizar la manifestación, el Secretario General de la CGT, José Manuel Muñoz Póliz ha declarado que “nos han quitado derechos y libertades diciéndonos que estábamos en una crisis y todas a estas alturas sabemos que era una estafa. Queremos recuperar lo que es nuestro, que nos garanticen los servicios básicos para una vida digna y no queremos que la gente siga suicidándose porque no puede pagar una hipoteca. Hoy le recordamos también al gobierno de Madrid que no queremos que especulen con lo que es nuestro. Y vamos a continuar luchando hasta volver a conseguir todo lo que nos han quitado, no vamos a parar, y lo lograremos haciendo lo que mejor sabemos hacer: estando en la calle. Cada vez hay más diferencias entre las clases sociales, los ricos son mucho más ricos y la clase trabajadora es mucho más pobre. La gente está trabajando jornadas de sol a sol por sueldos de 500 euros y a esto no han llegado solos los gobiernos, lo han hecho acompañados de los traidores, de los sindicatos del régimen que han firmado ERE tras ERE”.

Macarena Amores García

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT