Cien años, toda una vida: la de Catalina Silva Cruz

LA VOZ DEL SUR | José Luis Gutiérrez Molina | 7-1-2017.

Un nuevo aniversario, van 84, de la matanza y los asesinatos de Casas Viejas. Como siempre hay muchos temas que se podrían tratar: la eterna no declaración de BIC de los lugares; el coma terminal de la página web de la Fundación Casas Viejas 33, que sólo se reactiva por estas fechas, la fundación no la página; el rechazo municipal a devolver a su lugar original el monumento de la CGT de 1983; el legado de Jerome Mintz y otros cuantos asuntos más. Sin embargo me apetece mucho más dedicar unas líneas a otro hecho que, seguramente, pasará desapercibido: hace unos días, exactamente el pasado viernes 6, Catalina Silva Cruz, la hermana menor de María Silva y testigo presencial de los hechos, ha cumplido 100 años.