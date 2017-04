1º de Mayo, "Recuperemos Derechos y Libertades": Convocatorias

Madrid:

PAÍS VALENCIÀ:





Vinaròs:

– Manifestació, 11h. Pl. Ajuntament

Castelló:

– Manifestació, 12h. Pl. Independència

– Concentració, dinar popular i actes reivindicatius, de 14h a 21h Pl. Illes Columbretes

València:

-Jornades Anarcosindicalistes "Unint lluites, construint alternativa" del 25 al 28 d'abril

– Manifestació 1er Maig, 12h. Pl. St. Agustí. (final de la mani al Parterre amb festa i parlaments)

Alcoi:

– Concentració al Passeig Cervantes, de 9h30 a 11h30 (lectura de poemes, parlaments i esmorzar)

– Manifestació, 11h30 Passeig. Cervantes fins a Pl. de Dins

Alacant:

– Manifestació, 11h30. Escales IES Jorge Juan

– Concentració de 13h a 19h. Pl. Muntanyeta (xerrades, tallers, música i micròfon obert)

Barcelona:

Mollet del Vallés:

Valladolid:

Zaragoza:

Teruel:

Córdoba:

Pontevedra:

CGT PONTEVEDRA: MANIFESTACIÓN 1º MAIO

Baixo o lema inicial “Contra o paro e a precariedade. Pola Defensa dos Servizos Públicos … A loita continúa”, a CGT de Pontevedra convoca este 1º de Maio unha manifestación, con saída ás 12,45h da Praza da Ferrería e finalización diante da Sub-delegación do goberno.

É outro Primeiro de Maio para recordar e recoñecer que –tal como ocurríu en 1886, en Chicago, na loita pola Xornada universal de 8 horas- a única resposta eficaz contra as inxustizas provocadas polo rexime económico, social e político autoritario que (des)goberna e tiraniza ó conxunto da sociedade é a movilización, a reivindicación consciente e a auto-organización da clase traballadora.

– Contra o paro, a precariedade laboral e a exclusión social;

– Para combatir a desigualdade, a devastación da natureza, a corrupción xeneralizada e o saqueo do patrimonio público e a usurpación da riqueza social, colectivamente construida, dispostos a evitar que a crise económica provocada pola codicia capitalista remate convertíndose nunha xigantesca estafa social;

– Para derogar a Reforma laboral e paralizar a política de recortes e privatizacións dos servizos públicos e os ataques os Sistemas Públicos de pensións, sanitario ou de ensino.

– Para acabar con todas as leises Mordaza e desafiar á violenta represión institucional que usan os poderosos de toda sorte para soster o actual réxime de inxustiza e explotación laboral, económica e social.

– Para lograr, entre todos, sin xefes nin amos, unha sociedade xusta e libre, en igualdade e, por tanto, combatir o rexime capitalista e os Estados fortaleza que asesinan cada día a centos de persoas: afogándoas, bombardeándooas, escravizándoas, condenándos á fame, á malnutrición e á miseria máis insufrible.

Por estas razóns, a CGT de Pontevedra fai un chamamento ó conxunto da clase traballadora e a toda sociedade pontevedresa para que acuda os actos deste 1º de Maio e manifeste o seu compromiso coa loita colectiva por una sociedade libre de explotación e de sumisións ós poderosos, económicos e políticos, que nos agravian e humillan.

POLA DIGNIDADE, POLA AUTO-ORGANIZACIÓN DA CLASE TRABALLADORA PARA REMATAR COA INXUSTIZA E A EXPLOTACIÓ ¡ACUDIDE a manifestación do 1º de maio, convocada por CGT en Pontevedra Saída: 12:45h, da Praza da Peregrina

Vigo y Ourense:

El 1º de Mayo, la CGT, con otros sindicatos del bloque combativo, Cut, Steg, S. Ferroviario, S. de Elevación y Sanitarios Galegos Públicos (Sagap), saldrá de nuevo a la calle, a reivindicar “Pan, Trabajo, Techo e Igualdad”, porque la lucha está en la calle, y no en los despachos. La manifestación partirá de la Plaza Fernando el Católico a las 11h de la mañana, y finalizará en la explanada de la Plaza do Rei, en el Concello de Vigo, delante del Campamento Dignidad, que desde hace ya dos meses, viene luchando para exigir del gobierno de la “corporación democrática”, en concreto del sátrapa del alcalde, el Sr. Abel Caballero, el ser recibidos a fin de afrontar la búsqueda de soluciones a los Desahucios, una alternativa de vida para los Sin Techo que viven en la calle y analizar los problemas del Albergue Municipal de la C/Valterra. Con esta medida, pretendemos mostrar nuestra Solidaridad, Compañerismo, Apoyo Mutuo y el compromiso de no cejar en nuestro empeño de seguir luchando hasta la victoria.

Invitamos a todos los colectivos sociales, a sumarse a esta manifestación, que pondrá en valor esta jornada de lucha que tanto significado para la clase trabajadora en general, y para el Anarcosindicalismo en particular. Jornada de lucha, que no festiva, que ha de ser un acicate para recobrar más fuerza, a fin de caminar hacia el 27 de Mayo, otra jornada de lucha que ha de llevarnos a Madrid, con las Marchas de la Dignidad.

Iruña:

PARO a la exclusión. Prekarietatea gelditu!

Últimamente parece que desde sectores de la élite económica y política quieren hacernos creer que eso de la crisis no es más que un recuerdo lejano pero nosotras sabemos bien que la crisis y sobre todo sus consecuencias las estamos pagando ahora.

Mientras una minoría disfruta ahora de los beneficios obtenidos con ese saqueo al que llamaron crisis, la mayoría de la ciudadanía, tenemos que hacer frente a la situación de absoluta precariedad y desigualdad a la que nos han condenado.

Dicen que el empleo se ha recuperado y que las tasas de paro van descendiendo pero poco se habla de las condiciones laborales a las que nos someten. La desregularización y la precarización del mercado laboral nos han dejado unos sueldos miserables, un escandaloso aumento de la parcialidad que se agudiza en el caso de las mujeres, un claro retroceso en nuestros derechos. Más del 95% de los contratos que se realizan son precarios.

Hablamos de las trabajadoras y trabajadores que tienen empleo pero es obligado tener presente a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores, a quienes tienen empleo y a los que no. El 13% de la sociedad navarra se encuentra en situación de pobreza o de exclusión social. Hablábamos de repartir y ellos han decidido repartir la miseria pero nosotras queremos exigirles que repartan la riqueza de una vez, estamos hartas de esta situación, la riqueza no puede seguir estando solo en manos de unas pocas personas.

Su estafa nos ha dejado sin apenas derechos a las personas que aún somos reconocidas como trabajadoras y es que no podemos olvidar que sigue habiendo trabajos y sectores absolutamente invisibilizados que ni siquiera son reconocidos como tales. Sectores como el de las trabajadoras de hogar que siguen estando fuera del régimen general, y eso en el mejor de los casos, ya que a pesar de la legislación vigente la inmensa mayoría siguen trabajando sin que su situación sea regularizada. Podemos hablar también de los empleos-basura destinados a la juventud, el trabajo temporero en el campo. Por supuesto, de los trabajos no remunerados, no considerados ni siquiera trabajo, como son los cuidados. Estos trabajos, tan necesarios para sostener una sociedad equilibrada, no son valorados como se debiera. Por ello, quienes defendemos la igualdad, el reparto del trabajo y de la riqueza, debemos ser partícipes de todas las reivindicaciones de este sector de sectores, que siempre se lleva la peor parte en todos los aspectos.

En educación no son capaces de acabar con los privilegios económicos hacia las privadas, y que la educación pública sigue sin contar con los recursos necesarios. A pesar de las buenas palabras, seguimos teniendo que recurrir a los tribunales para que los derechos del personal interino sean reconocidos y por si fuera poco, se les somete a un apartheid lingüístico en las contrataciones.

Hace apenas tres años no podíamos evitar ilusionarnos con la posibilidad de un cambio, un cambio político que al fin se produjo pero no es suficiente. Queremos más, más cambio, necesitamos un verdadero cambio social y no solo un cambio político.

La precariedad no solo es laboral también es social, contamos con un sistema de bienestar cada vez más adelgazado por los recortes y las privatizaciones, con unas prestaciones sociales cada vez más menguadas, unas pensiones cada vez más bajas y unos servicios públicos cada vez más privatizados.

Lamentablemente, la injusticia no tiene fronteras y mientras acuerdos comerciales ultraneoliberales tan nefastos como el CETA, entre la UE y Canadá, amenazan con materializarse, se siguen levantando muros visibles e invisibles para quienes migran huyendo de la guerra o de la miseria.

Es hora de que les plantemos cara, de que todas y todos juntos seamos capaces de parar este sinsentido.

Por todo ello, el 1 de mayo nos manifestaremos por las calles de Iruña. La cita, a las 12h desde la Plaza de los Ajos, te esperamos.

