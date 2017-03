9M: Huelga General en el ámbito de la Enseñanza

Por tanto afecta a todos los empleados públicos, en todos los niveles educativos, de la administración educativa del Estado, administración educativa de Comunidad Autónoma, Administración local, Administración educativa en el servicio exterior y Universidades públicas.

Igualmente afecta a todo el PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DE LA ENSEÑANZA PRIVADA SOSTENIDA TOTAL O PARCIALMENTE CON FONDOS PÚBLICOS, en todos sus niveles educativos.

Todo el personal de atención educativa o asistencial en centros públicos o dependientes de cualquier administración, incluida la local, ya sea público o externalizado, concertados o conveniados.

Sindicato Enseñanza-Madrid

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

El Gobierno de España, con su intención de dejar sin efecto el acuerdo del Congreso para paralizar la LOMCE, actúa como si la soberanía no residiera en el pueblo.

La pregonada subcomisión parlamentaria, creada para elaborar un informe sobre la situación del sistema educativo, aún no ha comenzado su trabajo. Trabajo que, en todo caso, no pasaría de elaborar un documento estratégico que pudiera -o no- servir para una nueva ley. En este escenario, el pacto estatal por la educación no deja de ser una mentira más.

Las promesas del gobierno andaluz de ser un acicate contra los recortes que se imponen desde el gobierno central han caído en saco roto, ya que la Junta de Andalucía ha actuado en todo momento de manera sumisa al mandato del gobierno central, y en contra de los intereses del pueblo andaluz y del sistema educativo público.

Las propias políticas de recorte que el Gobierno andaluz viene imponiendo desde mucho antes de la aplicación de la LOMCE así lo demuestran, siendo en este sentido lamentables pioneros de este proceso de destrucción del sistema educativo público, que ha provocado pérdida de plantillas docentes y derechos laborales: incremento de ratio especialmente en las grandes áreas metropolitanas; incremento de las horas lectivas del profesorado; retrasos y falta en las sustituciones del profesorado y del personal de administración y servicios; apoyo a la privatización de la enseñanza a través de la sobreconcertación; cierre de líneas en la pública; descenso brutal en los presupuestos de los centros educativos; cesión del personal que realiza actividades educativas a empresas privadas externalizadas; pérdida de recursos para atender al alumnado con problemas de aprendizaje; expulsión de numeroso alumnado de la educación superior.

Semejante forma de proceder no puede quedar sin respuesta. La lucha debe seguir realizándose en todos los niveles (desde Educación Infantil hasta la Universidad) y por todos los integrantes de la comunidad educativa (alumnado, padres y madres, profesorado, personal de los centros educativos,…), para seguir exigiendo: derogación de la LOMCE y de toda la normativa de desarrollo; reversión de los recortes; incremento presupuestario dedicado a educación; recuperación de un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades; eliminación de las contrarreformas universitarias (particularmente en Andalucía en contra de la propuesta de modelo de financiación para las universidades públicas 2018-2021) y de las prácticas no remuneradas en FP; bajada de ratios; aumento de las plantillas; estabilidad del personal interino; dignificación de las condiciones laborales del profesorado; freno a la privatización del sistema educativo, recuperación de todas las líneas cerradas en los últimos años en los centros públicos y avance hacia una única red de centros públicos, además de la recuperación del papel de la comunidad educativa.

Es por ello que las Organizaciones, Colectivos y Plataformas de la educación andaluza convocan a toda la Comunidad Educativa a una huelga general de la enseñanza el día 9 de marzo. Porque es necesario revertir todos los recortes que está padeciendo la educación y derogar la LOMCE.

NO A LOS RECORTES - NO A LA LOMCE – NO A LA PRECARIEDAD- NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA

CGT, Coordinadora de Base Estudiantil, Docentes en Acción, Frente de Estudiantes, Marea Verde, PADEI, Sindicato de Estudiantes, USTEA