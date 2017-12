"Feminismo y anarquía", el 21 de diciembre a las 19:30h en 3Peces3

Con diciembre terminamos este convencionalismo cultural que llamamos año, pero ni mucho menos nuestro camino. Para transitarlo, hemos buscado en las referentes actuales de los feminismos con los que nos identificamos, respuestas a las preguntas que nos planteamos o al menos, diferentes puntos de vista con los que reflexionar y apoyarnos; que hemos compartido en las diferentes actividades que las mujeres y trans de la CGT de Madrid hemos organizado en el Ateneo Libertario La Idea.

Para finalizar 2017, nos reservamos el inmenso placer que nos producen dos mujeres anarco-feministas. Desde el pasado, el legado que nos dejó Emma Goldman en sus escritos, y que en el presente se han recopilado en el libro "Anarquismo y feminismo" presentado por la escritora y prologuista, Lola Robles.

Para quienes no las conozcáis aún, Lola Robles además de ser escritora de ciencia ficción, feminista, librera, queer y divertida, ha sido Mujer Libertaria. Y como ella misma describe en su prólogo: "Creo que siendo feminista y/o anarquista, resulta difícil no sentirse fascinada por la vida y el pensamiento de Emma Goldman, sobretodo porque una y otro mantienen una coherencia que no se da en muchos casos".

Os invitamos a conocerlas el jueves 21 de diciembre a las 19:30h en el Centro Autogestionado Tres Peces Tres, en la Calle Tres Peces, 3. Metro Lavapies.

Como siempre, la entrada es libre hasta completar aforo.

Ateneo Libertario La Idea